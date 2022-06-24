Болгария сняла вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

Народное собрание (парламент) Болгарии сняло вето на начало переговоров о вступлении в Европейский союз Северной Македонии и Албании. Решение поддержало большинство парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Сега" .

Предложение поддержали 170 депутатов, 37 были против, 21 депутат воздержались.

Однако для полной отмены вето Северной Македонии необходимо выполнить ряд условий. В частности,

включить болгар в конституцию страны.

переговоры между Брюсселем и Скопье должны вестись таким образом, чтобы ничто не могло быть истолковано как признание болгарской стороной т.н. "м акедонского языка".

Болгария должна получить гарантии того, что добрососедство будет критерием оценки хода переговоров.

В документе говорится, что Болгария поддержит европейскую интеграцию Северной Македонии только в том случае, если она эффективно реализует Договор о добрососедстве 2017 года и гарантирует права македонских болгар, закрепив их в конституции.

Болгария уже полтора года блокирует начало переговоров из-за споров Софии со Скопье по поводу истории и языка.