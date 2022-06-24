Болгария сняла вето с переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС
Народное собрание (парламент) Болгарии сняло вето на начало переговоров о вступлении в Европейский союз Северной Македонии и Албании. Решение поддержало большинство парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Сега".
Предложение поддержали 170 депутатов, 37 были против, 21 депутат воздержались.
Однако для полной отмены вето Северной Македонии необходимо выполнить ряд условий. В частности,
- включить болгар в конституцию страны.
- переговоры между Брюсселем и Скопье должны вестись таким образом, чтобы ничто не могло быть истолковано как признание болгарской стороной т.н. "македонского языка".
- Болгария должна получить гарантии того, что добрососедство будет критерием оценки хода переговоров.
В документе говорится, что Болгария поддержит европейскую интеграцию Северной Македонии только в том случае, если она эффективно реализует Договор о добрососедстве 2017 года и гарантирует права македонских болгар, закрепив их в конституции.
Болгария уже полтора года блокирует начало переговоров из-за споров Софии со Скопье по поводу истории и языка.
Напомним, ранее Франция предложила возможное решение конфликта, который сложился вокруг вступления Северной Македонии в ЕС.
Ранее премьер Болгарии Кирилл Петков заявлял, что Северная Македония должна выполнить три условия, связанные с историческими и культурными спорами между странами.