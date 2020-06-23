Северная Македония открывает границы и возобновляет авиасообщение

Прибывшим в страну не придется находится на самоизоляции или карантине
Правительство Северной Македонии приняло решение с 26 июня открыть государственные границы. Также с 1 июля возобновится работа аэропортов для восстановления авиасообщения.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Македонии.
При этом отмечается, что прибывшим в страну не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса и находится на самоизоляции или обязательном карантине.
Отмечается, что с 1 июля будут открыты международный аэропорт в Скопье и аэропорт в Охриде.
Напомним, с 27 июня Египет снимает большинство ограничений и временно отменяет визовый сбор.
Кроме того, с 10 июня Словакия открыла границы для туристов из 16 стран.
Автор: РБК-Украина