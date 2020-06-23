Північна Македонія відкриває кордони і відновлює авіасполучення

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення з 26 червня відкрити державні кордони. Також з 1 липня відновиться робота аеропортів для відновлення авіасполучення.

Про це повідомляє прес-служба уряду Північної Македонії.

При цьому наголошується, що прибулим в країну не доведеться пред'являти довідку про відсутність коронавіруса і знаходиться на самоізоляції або обов'язковому карантині.

Зазначається, що з 1 липня будуть відкриті міжнародний аеропорт в Скоп'є і аеропорт в Охриді.

Нагадаємо, з 27 червня Єгипет знімає більшість обмежень і тимчасово скасовує візовий збір.

Крім того, з 10 червня Словаччина відкрила кордони для туристів з 16 країн.