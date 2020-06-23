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Египет снимает большинство ограничений и временно отменяет визовый сбор

Новости » Общество     23.06.2020 - 16:11
Египет снимает большинство ограничений и временно отменяет визовый сбор
Фото: отдых в Египте (flickr.com/photos/sowasp7)

С 27 июня большинство ограничений в Египте будет снято

Правительство Египта приняло решение снять большинство карантинных ограничений до конца недели. Также власти отменили визовый сбор для туристов.

Об этом сообщают издания Reuters и The Sun.

Так, с 27 июня в Египте откроются рестораны и кафе, однако они будут работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.

Также будут открыты церкви и мечети для ежедневных молитв.

Пляжи и парки останутся закрытыми, а общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4:00.

При этом отмечается, что ослабление карантина может быть отменено, в случае не соблюдения мер предосторожности.

Также власти приняли решение до 31 октября не взимать плату за визы. Так, туристы смогут сэкономить 25 долларов.

Отметим, что с 1 июля Египет возобновляет авиасообщение, в том числе и с Украиной.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины туризмЕгипетвизы
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