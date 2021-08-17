Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата

Министр иностранных дел Северной Македонии Буйар Османи заявил, что Скопье выслал еще одного российского дипломата. Однако глава МИДа не расскріл подробностей почему высылают дипломата, сославшись на конфиденциальность информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.