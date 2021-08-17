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Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата

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Вторник 17 августа 2021 14:58
Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата Фото: Северная Македония высылает российского дипломата (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Северной Македонии Буйар Османи заявил, что Скопье выслал еще одного российского дипломата. Однако глава МИДа не расскріл подробностей почему высылают дипломата, сославшись на конфиденциальность информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

"Когда Министерство иностранных дел получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которое противоречит принципам Венской конвенции, оно принимает меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников. Таким образом, эта информация является точной", - заявил Османи.

Напомним, 18 мая Северная Македония объявила, что высылает российского дипломата из страны. Однако о причинах такого решения не сообщалось.

Позже в МИД РФ заявили, что действия Северной Македонии в Москве являются "недружественным актом".

В свою очередь МИД России выслал из Москвы дипломата Северной Македонии.

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