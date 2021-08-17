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Північна Македонія оголосила персоною нон грата російського дипломата

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Вівторок 17 серпня 2021 14:58
Північна Македонія оголосила персоною нон грата російського дипломата Фото: Північна Македонія висилає російського дипломата (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буйар Османі заявив, що Скоп'є вислав Ще одного російського дипломата. Однак глава МЗС не розкрив подробиць чому висилають дипломата, пославшись на конфіденційність інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Slobodna Evropa.

"Коли Міністерство закордонних справ отримує підтверджену і задокументовану інформацію про поведінку акредитованих іноземних дипломатів, яке суперечить принципам Віденської конвенції, воно вживає заходів для захисту своєї національної безпеки, а також безпеки союзників. Таким чином, ця інформація є точною", - заявив Османі.

Нагадаємо, 18 травня Північна Македонія оголосила, що висилає російського дипломата з країни. Однак про причини такого рішення не повідомлялося.

Пізніше в МЗС РФ заявили, що дії Північної Македонії в Москві є "недружнім актом".

У свою чергу МЗС Росії вислав з Москви дипломата Північної Македонії.

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