Північна Македонія оголосила персоною нон грата російського дипломата

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буйар Османі заявив, що Скоп'є вислав Ще одного російського дипломата. Однак глава МЗС не розкрив подробиць чому висилають дипломата, пославшись на конфіденційність інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Slobodna Evropa.