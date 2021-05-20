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Россия обещает ответить на высылку своего диплома из Северной Македонии

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Четверг 20 мая 2021 09:41
Россия обещает ответить на высылку своего диплома из Северной Македонии Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Россия намерена ответить на высылку своего дипломата из Северной Македонии. Один из дипломатов РФ 14 мая был объявлен персоной нон-грата.

Об этом сообщает МИД РФ.

Так, действия Северной Македонии в Москве называют "недружественным актом".

"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Северной Македонии приняло решение выслать российского дипломата из страны. Дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.

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