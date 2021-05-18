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Северная Македония высылает российского дипломата

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Вторник 18 мая 2021 15:22
Северная Македония высылает российского дипломата Фото: Северная Македония высылает российского дипломата (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Правительство Северной Македонии приняло решение выслать российского дипломата из страны. Дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.

Об этом сообщает информационный портал MKD.

"Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - говорится в сообщении.

14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата.

"Послу вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила уравнять численность персонала посольства, что означает высылку еще 70 человек.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.

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