Северная Македония высылает российского дипломата
Правительство Северной Македонии приняло решение выслать российского дипломата из страны. Дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.
Об этом сообщает информационный портал MKD.
"Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - говорится в сообщении.
14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата.
"Послу вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила уравнять численность персонала посольства, что означает высылку еще 70 человек.
Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.