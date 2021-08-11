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Северная Корея заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

Автор: РБК-Украина

Северная Корея заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности. Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТАК.

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора", - говорится в заявлении Ким Ен Чхоля, опубликованном ЦТАК.

Он напомнил, что Сеулу был предоставлен выбор, проводить учения или нет.

"Но южнокорейские власти сейчас показали, что мир и доверие, которые они так рекламировали всякий раз, когда представлялась возможность, были всего лишь игрой слов", - отметил Ким Ен Чхоль.

По его словам, власти Южной Кореи "своими руками выбросили шанс улучшения межкорейских отношений и ответили на нашу добрую волю враждебным действием".

"Очевидно, что раз Южная Корея и США неизменно выбрали конфронтацию с нашим государством, то и мы не можем сделать другого выбора", - заявил он.

Напомним, что КНДР резко отреагировала на учения США и Южной Кореи. Грозит нанести превентивный удар.

Также, согласно отчету ООН КНДР развивала ядерные программы, несмотря на запреты и кризис.

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КНДРЮжная КореяВоенные учения