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Північна Корея змусить Південну Корею відчувати наближення кризи у сфері безпеки

Автор: РБК-Україна

Північна Корея змусить Південну Корею відчувати наближення кризи в сфері безпеки. Завідувач відділом ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль заявив, що Сеул пошкодує про початок спільних військових навчань з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК.

"Ми будемо робити так, щоб вони щогодини відчували, який небезпечний вибір вони зробили, до якої небезпечної кризи безпеки підходять вони самі в результаті неправильного вибору", - йдеться в заяві Кім Ен Чхоля, опублікованій ЦТАК.

Він нагадав, що Сеулу було надано вибір, проводити навчання чи ні.

"Але південнокорейська влада зараз показала, що мир і довіра, які вони так рекламували щоразу, коли представлялася можливість, були всього лише грою слів", - зазначив Кім Ен Чхоль.

За його словами, влада Південної Кореї "своїми руками викинула шанс поліпшення міжкорейських відносин і відповіла на нашу добру волю ворожою дією".

"Очевидно, що раз Південна Корея і США незмінно вибрали конфронтацію з нашою державою, то і ми не можемо зробити іншого вибору", - заявив він.

Нагадаємо, що КНДР різко відреагувала на навчання США і Південної Кореї. Загрожує завдати превентивного удару.

Також, згідно зі звітом ООН КНДР розвивала ядерні програми, незважаючи на заборони і кризу.

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