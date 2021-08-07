КНДР развивала ядерные программы, несмотря на запреты и кризис, - отчет ООН

Северная Корея развивала свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 года в нарушение международных санкций и несмотря на экономический кризис. Об этом говорится в отчете Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В отчете группы независимых наблюдателей за санкциями комитету Совета Безопасности ООН по санкциям против Северной Кореи говорится, что Пхеньян продолжал искать материалы и технологии для этих программ за рубежом.

"Несмотря на то, что страна сосредоточила внимание на усугублении экономических трудностей, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжала поддерживать и развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет", - говорится в докладе.

Также отмечается, что Пхеньян продолжал получать доступ к международным финансовым учреждениям, а северокорейские рабочие продолжали зарабатывать деньги за границей для использования в государственных программах.

Наблюдатели добавили, что продолжают расследовать участие Северной Кореи в глобальной киберактивности и сотрудничество северокорейских ученых и университетов с зарубежными научными институтами, "уделяя особое внимание исследованиям с потенциальным применением в программах ОМУ (оружия массового уничтожения)".