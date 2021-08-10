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КНДР резко отреагировала на учения США и Южной Кореи. Грозит нанести превентивный удар

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Пхеньян, Вторник 10 августа 2021 09:33
КНДР резко отреагировала на учения США и Южной Кореи. Грозит нанести превентивный удар Фото: младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон возмущена проведением совместных учений США и Южной Кореи. Она их назвала "вероломным поведением", которое подтолкнет союзников к "более серьезной угрозе безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на Associated Press.

Она предупредила, что на Корейском полуострове не будет стабильного мира, если США не выведут свои войска с юга. Представитель КНДР пригрозила нанести превентивный удар.

"Учения - наиболее яркое выражение враждебной политики США по отношению к КНДР, направленной на то, чтобы задушить наше государство силой, и нежелательный акт самоуничтожения, за который следует заплатить высокую цену, поскольку они угрожают безопасности нашего государства", - сказала Ким.

По ее словам, для установления мира на полуострове США необходимо вывести свои войска и военную технику, находящуюся в Южной Корее.

"Пока американские войска остаются там, основная причина периодического обострения ситуации на Корейском полуострове никогда не исчезнет", - заявила она.

Совместные учения двух стран пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок.

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