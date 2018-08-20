Северная Корея согласилась допустить экспертов ICAO

ICAO планирует проверить меры власти для мониторинга необъявленных ракетных пусков

Северная Корея допустит экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) к проведению воздушной проверки объектов в КНДР. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о гарантии, что международное авиасообщение не пролегает над территориями северокорейских ракетных полигонов.

Официальный представитель организации заявил в мае этого года, что указанные гарантии предоставляются.

Как отмечается, международная организация гражданской авиации, которая охватывает 192 государства, планирует в 2019 году проверить, какие конкретные меры предпринимает власть КНДР для мониторинга необъявленных ракетных пусков и информирование об этом международное сообщество гражданской авиации.

Так, еще в мае 2017 года КНДР обещала прекратить действия, способные нанести вред полетам гражданской авиации, а именно: испытания ракет большого радиуса действия.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенным Штатам Америки (США) и Северной Корее (КНДР) не удалось создать общую рабочую группу по вопросам денуклеаризации.

Достичь договоренности не удалось из-за разных взглядов на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова. Так, США выступают за скорейшую денуклеаризацию в полном объеме, а КНДР - за поэтапную.