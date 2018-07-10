КНДР отказалась создавать совместную с США рабочую группу по денуклеаризации

США выступают за быструю денуклеаризацию в полном объеме, а КНДР - за поэтапную

Соединенным Штатам Америки (США) и Северной Корее (КНДР) не удалось создать совместную рабочую группу по вопросам денуклеаризации. Об этом сообщает Kyodo.

Как сообщается, достигнуть договоренности не удалось из-за разных взглядов на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова. Так, США выступают за быструю денуклеаризацию в полном объеме, а КНДР - за поэтапную.

Вместе с тем, по словам главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, американская сторона создала такую группу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер Северной Корее (КНДР) Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации страны.

Ранее представители Соединенных Штатов и Северной Кореи договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации КНДР.

Отметим, что лидер КНДР в ходе саммита с Трампом 12 июня обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В подписанном документе лидер КНДР подтвердил приверженность "прочному и стабильному миру".

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам американского лидера, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.