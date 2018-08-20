Північна Корея погодилася допустити експертів ICAO

ICAO планує перевірити заходи влади для моніторингу неоголошених ракетних пусків

Північна Корея допустить експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об’єктів у КНДР. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Йдеться про гарантії, що міжнародне авіасполучення не пролягає над територіями північнокорейських ракетних полігонів.

Офіційний представник організації заявив у травні цього року, що вказані гарантії надаються.

Як зазначається, міжнародна організація цивільної авіації, яка охоплює 192 держави, планує в 2019 році перевірити, які конкретні заходи вживає влада КНДР для моніторингу неоголошених ракетних пусків та інформування про це міжнародну спільноту цивільної авіації.

Так, ще в травні 2017 року КНДР обіцяла припинити дії, здатні завдати шкоди польотам цивільної авіації, а саме: випробування ракет великого радіусу дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполученим Штатам Америки (США) та Північній Кореї (КНДР) не вдалося створити спільну робочу групу з питань денуклеаризації.

Досягти домовленості не вдалося через різні погляди на те, як повинна проходити денуклеарізація Корейського півострова. Так, США виступають за швидку денуклеаризацію в повному обсязі, а КНДР - за поетапну.