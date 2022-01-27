Північна Корея здійснила запуск снарядів у напрямку Японського моря

КНДР провела запуск снарядів у бік Японського моря. Це шості випробування з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

За даними джерела в уряді Японії, зараз профільні міністерства і відомства займаються збором і аналізом інформації, пов'язаної з цим запуском КНДР. Підкреслюється, що інформації про збиток через нього на цей час не надходило.

За даними агентства, запущені КНДР два снаряди, імовірно, є ракетами малої дальності.

Раніше Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на введення США нових санкцій проти фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення і балістичних ракет в КНДР.

Раніше ми писали, що КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.