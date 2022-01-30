UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Северная Корея произвела новый ракетный запуск в сторону Японского моря

Автор: Артур Родивилов

КНДР провела очередные ракетные испытания. Пхеньян запустил снаряд в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Это седьмой, сообщили южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов сделал это заявление в текстовом сообщении, отправленном журналистам в 7:57 по местному времени (23:57 по Киеву). Военные власти анализируют дальность, высоту и скорость снаряда.

Напомним, Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.

Предыдущий запуск произошел 27 января. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Ранее мы писали, что КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР