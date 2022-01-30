Північна Корея провела новий ракетний запуск у бік Японського моря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Об'єднаний комітет начальників штабів зробив цю заяву в текстовому повідомленні, відправленому журналістам о 7:57 за місцевим часом (23: 57 за Києвом). Військова влада аналізує дальність, висоту і швидкість снаряда.

Це сьомий, повідомили південнокорейські військові.

Нагадаємо, Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на введення США нових санкцій відносно фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення і балістичних ракет в КНДР.

Попередній запуск відбувся 27 січня. Снаряд впав за межами виняткової економічної зони країни в Японському морі.

Раніше ми писали, що КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.