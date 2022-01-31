Северная Корея подтвердила запуск ракеты с ядерным зарядом: может долететь до США

Северная Корея похвасталась запуском ракеты с ядерным зарядом, способной достичь территории США. Информацию о запуске официально подтвердили государственные издания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.
Речь идет об
Впервые о запуске сообщили власти Южной Кореи и Японии. Они осудили этот шаг КНДР, как угрозу региональной безопасности.
Корейское центральное информационное агентство подтвердило запуск ракеты и заявило, что
Напомним, что Северная Корея семь раз запускала ракеты только в этом месяце. Последнее испытание произошло в воскресенье.
Также сообщалось, что Пентагон готов к переговорам с Северной Кореей.