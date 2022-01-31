Північна Корея підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом: може долетіти до США

Північна Корея похвалилася запуском ракети з ядерним зарядом, здатної досягти території США. Інформацію про запуск офіційно підтвердили державні видання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.
Йдеться про
Вперше про запуск повідомила влада Південної Кореї і Японії. Вони засудили цей крок КНДР, як загрозу регіональній безпеці.
Корейське центральне інформаційне агентство підтвердило запуск ракети і заявило, що
Нагадаємо, що Північна Корея сім разів запускала ракети тільки в цьому місяці. Останнє випробування відбулося в неділю.
Також повідомлялося, що Пентагон готовий до переговорів з Північною Кореєю.