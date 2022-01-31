Північна Корея підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом: може долетіти до США

Північна Корея похвалилася запуском ракети з ядерним зарядом, здатної досягти території США. Інформацію про запуск офіційно підтвердили державні видання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror .

Корейське центральне інформаційне агентство підтвердило запуск ракети і заявило, що

Вперше про запуск повідомила влада Південної Кореї і Японії. Вони засудили цей крок КНДР, як загрозу регіональній безпеці.

Нагадаємо, що Північна Корея сім разів запускала ракети тільки в цьому місяці. Останнє випробування відбулося в неділю.

Також повідомлялося, що Пентагон готовий до переговорів з Північною Кореєю.