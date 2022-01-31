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Північна Корея підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом: може долетіти до США

Автор: Наталья Скороход

Північна Корея похвалилася запуском ракети з ядерним зарядом, здатної досягти території США. Інформацію про запуск офіційно підтвердили державні видання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.

Йдеться про

Вперше про запуск повідомила влада Південної Кореї і Японії. Вони засудили цей крок КНДР, як загрозу регіональній безпеці.

Корейське центральне інформаційне агентство підтвердило запуск ракети і заявило, що

Нагадаємо, що Північна Корея сім разів запускала ракети тільки в цьому місяці. Останнє випробування відбулося в неділю.

Також повідомлялося, що Пентагон готовий до переговорів з Північною Кореєю.

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