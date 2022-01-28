Северная Корея подтвердила испытания ракет: дважды запускали на этой неделе

Как заявило Корейское центральное информационное агентство, на этой неделе КНДР провела испытания модернизированной крылатой ракеты большой дальности и боеголовки тактической управляемой ракеты.

"Во вторник было испытано обновление системы крылатых ракет большой дальности, а в четверг было проведено еще одно испытание, чтобы подтвердить мощность обычной боеголовки для тактической управляемой ракеты класса "земля-земля", - заявило издание.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов, производящий "основную систему вооружений". Это говорит о том, что Северная Корея не собирается отказываться от баллистических ракет, запуски которых широко осуждаются Евросоюзом и США.