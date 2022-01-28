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Северная Корея подтвердила испытания ракет: дважды запускали на этой неделе

Автор: Наталья Скороход

Северная Корея дважды на этой неделе проводила испытания оружия. Информацию о запусках подтвердило государственное издание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявило Корейское центральное информационное агентство, на этой неделе КНДР провела испытания модернизированной крылатой ракеты большой дальности и боеголовки тактической управляемой ракеты.

"Во вторник было испытано обновление системы крылатых ракет большой дальности, а в четверг было проведено еще одно испытание, чтобы подтвердить мощность обычной боеголовки для тактической управляемой ракеты класса "земля-земля", - заявило издание.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов, производящий "основную систему вооружений". Это говорит о том, что Северная Корея не собирается отказываться от баллистических ракет, запуски которых широко осуждаются Евросоюзом и США.

Напомним, что Северная Корея произвела запуск ракет в сторону Японского моря. Это вызвало тревогу Японии.

Ранее сообщалось, что запуски ракет КНДР обсудил Байден с Японией. Президент США заявил, что будет противостоять провокациям.

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Северная Корея