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Північна Корея підтвердила випробування ракет: двічі запускали на цьому тижні

Автор: Наталья Скороход

Північна Корея двічі на цьому тижні проводила випробування зброї. Інформацію про запуски підтвердило державне видання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявило Корейське центральне інформаційне агентство, на цьому тижні КНДР провела випробування модернізованої крилатої ракети великої дальності і боєголовки тактичної керованої ракети.

"У вівторок було випробувано оновлення системи крилатих ракет великої дальності, а в четвер було проведено ще одне випробування, щоб підтвердити потужність звичайної боєголовки для тактичної керованої ракети класу "земля-земля", - заявило видання.

При цьому лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва боєприпасів, що виробляє "основну систему озброєнь". Це говорить про те, що Північна Корея не збирається відмовлятися від балістичних ракет, запуски яких широко засуджуються Євросоюзом і США.

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила запуск ракет у бік Японського моря. Це викликало тривогу Японії.

Раніше повідомлялося, що запуски ракет КНДР обговорив Байден з Японією. Президент США заявив, що буде протистояти провокаціям.

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Северная Корея