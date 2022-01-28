Північна Корея підтвердила випробування ракет: двічі запускали на цьому тижні

Як заявило Корейське центральне інформаційне агентство, на цьому тижні КНДР провела випробування модернізованої крилатої ракети великої дальності і боєголовки тактичної керованої ракети.

"У вівторок було випробувано оновлення системи крилатих ракет великої дальності, а в четвер було проведено ще одне випробування, щоб підтвердити потужність звичайної боєголовки для тактичної керованої ракети класу "земля-земля", - заявило видання.

При цьому лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва боєприпасів, що виробляє "основну систему озброєнь". Це говорить про те, що Північна Корея не збирається відмовлятися від балістичних ракет, запуски яких широко засуджуються Євросоюзом і США.