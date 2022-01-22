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Байден и премьер Японии провели первую встречу: обсудили Китай и ядерное оружие

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США, Суббота 22 января 2022 02:54
Байден и премьер Японии провели первую встречу: обсудили Китай и ядерное оружие Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели первую официальную онлайн-встречу. На ней обсудили угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что большую часть 80-минутной беседы Байден и Кисида посвятили вопросам, связанным с Китаем. Оба лидера выразили опасения по поводу усиливающейся агрессии Китая в отношении Тайваня.

Япония обеспокоена намерениями Китая в Южно-Китайском море, где в последние годы он усилил свое военное присутствие. Также остается напряженной ситуация и в Восточно-Китайском море, где ведется давний спор о группе необитаемых островков, находящихся под управлением Токио, но на которые претендует Япония.

Байден отметил, что США привержены соблюдению японо-американского договора о безопасности 1960 года, который распространяется на контролируемые Японией спорные острова Сэнкаку, которые Китай именует Дяоюй.

Коснулись и вопроса о ядерном оружии. Как известно, Северная Корея предложила возобновить ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которые были приостановлены более трех лет. Байден ясно дал понять Кисиде, что США будут тесно сотрудничать с Южной Кореей и Японией, чтобы воспрепятствовать Северной Корее в дальнейших провокациях.

Также лидеры обсудили дальнейшее экономическое сотрудничество, усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и другие вопрос. Коснулись и вопроса кризиса в Восточной Европе, где Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной.

Напомним, в Японии заявили, что им принадлежит четыре курильских острова. На эти острова претендует Россия.

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