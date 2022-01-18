Северная Корея подтвердила испытание тактических управляемых ракет

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило проведение в понедельник испытания тактических управляемых ракет Академией оборонных наук КНДР. Ракеты поразили островную цель у восточного побережья страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

На прошлой неделе Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.

Ранее мы писали, что КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.