Северная Корея подтвердила испытание тактических управляемых ракет
Фото: КНДР подтвердила испытание тактических управляемых ракет
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило проведение в понедельник испытания тактических управляемых ракет Академией оборонных наук КНДР. Ракеты поразили островную цель у восточного побережья страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Академия оборонных наук подтвердила точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы, отметило северокорейское агентство.
На прошлой неделе Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.
Ранее мы писали, что КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.