Північна Корея підтвердила випробування тактичних керованих ракет
Фото: КНДР підтвердила випробування тактичних керованих ракет
Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) підтвердило проведення в понеділок випробування тактичних керованих ракет Академією оборонних наук КНДР. Ракети вразили острівну ціль біля східного узбережжя країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
"Академія оборонних наук підтвердила точність, безпеку і ефективність роботи виробленої збройової системи", відзначило північнокорейське агентство.
Минулого тижня Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на введення США нових санкцій відносно фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення і балістичних ракет в КНДР.
Раніше ми писали, що КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.