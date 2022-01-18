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Північна Корея підтвердила випробування тактичних керованих ракет

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КНДР, Вівторок 18 січня 2022 03:51
Північна Корея підтвердила випробування тактичних керованих ракет Фото: КНДР підтвердила випробування тактичних керованих ракет
Автор: Артур Родивилов

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) підтвердило проведення в понеділок випробування тактичних керованих ракет Академією оборонних наук КНДР. Ракети вразили острівну ціль біля східного узбережжя країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

"Академія оборонних наук підтвердила точність, безпеку і ефективність роботи виробленої збройової системи", відзначило північнокорейське агентство.

Минулого тижня Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на введення США нових санкцій відносно фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення і балістичних ракет в КНДР.

Раніше ми писали, що КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.

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