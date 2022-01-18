Північна Корея підтвердила випробування тактичних керованих ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Минулого тижня Пхеньян пригрозив "рішучою і відповідною реакцією" на введення США нових санкцій відносно фірми "Парсек", а також семи фізичних осіб, причетних до створення зброї масового знищення і балістичних ракет в КНДР.

Раніше ми писали, що КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.