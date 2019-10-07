Северная Корея назвала условия возобновления переговоров со США

Министерство иностранных дел Северной Кореи КНДР заявило, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".

Переговоры на рабочем уровне между посланниками США и Северной Кореи были прерваны в субботу. Госдепартамент США заявил, что принял приглашение Швеции вернуться для дальнейших обсуждений с Пхеньяном через две недели.

Северная Корея заявила, что мяч теперь находится на площадке Вашингтона, и предупредила Вашингтон, что времени у Соединенных Штатов только до конца года, чтобы изменить курс.

"Мы не намерены проводить такие отвратительные переговоры, которые ... произошли на этот раз (в Швеции) до того, как США предпримут существенный шаг для полного и необратимого отказа от враждебной политики в отношении КНДР", - цитирует пресс-секретаря МИД государственное информационное агентство KCNA.

В июне 2019 лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, и договорились возобновить переговоры по ядерному разоружению на рабочем уровне.

На переговорах Соединенные Штаты заявили, что они принесли "креативные идеи", и провели хорошие переговоры с Северной Кореей, не раскрывая подробностей.

Но министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Вашингтон не готовился к переговорам в Швеции, а стремился только к достижению своих политических целей.

"Они хотят создать впечатление, что причиной тупика является негибкость американской стороны - и они, вероятно, хотят заставить Соединенные Штаты вернуться с более выгодной переговорной позицией", - сказал Минтаро Оба, бывший чиновник Госдепартамента США, специализирующийся на Корее.

Напомним, ранее редставитель Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что заявления Северной Кореи о провале переговоров с США не соответствует результатам дискуссии.