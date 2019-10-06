США отрицают провал переговоров с КНДР по ядерному оружию

Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)

Переговоры продолжались более 8 часов

Представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что заявления Северной Кореи о провале переговоров с США не соответствует результатам дискуссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Отмечается, что в ходе обсуждений делегация США рассмотрела события, прошедшие после саммита в Сингапуре, и обсудила важность более интенсивного участия в решении многих проблем, волнующих обе стороны.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью 8 с половиной часов. США принесли креативные идеи и провели хорошие обсуждения со своими коллегами из КНДР", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что делегация США провела предварительный просмотр ряда новых инициатив, которые позволят "добиться прогресса в каждом из четырех столпов сингапурского совместного заявления".

"США и КНДР не преодолеют наследие 70 лет войны и враждебности на Корейском полуострове за одну субботу. Это тяжелые вопросы, они требуют сильной приверженности об обеих стран. У США эта приверженность есть", - говорится в заявлении.

РБК-Украина писало, что глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий. Также сообщалось, что Северная Корея прервала переговоры на рабочем уровне с США.

Ранее телеканал SVT сообщал, что предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на острове Лидинге в конференц-зале Вилла Элвик странд. В субботу прошли рабочие переговоры.