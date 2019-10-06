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В КНДР не видят вариантов для продолжения переговоров с США

Новости » В мире    06.10.2019 - 15:41
В КНДР не видят вариантов для продолжения переговоров с США
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (из открытых источников)

Северная Корея требует прекращение враждебной политики со стороны США

Правительство Северной Кореи (КНДР) заявило, что США не смогут предложить альтернативный план для продолжения ядерных переговоров, которые были сорваны в субботу, 5 октября. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что КНДР не желает вести переговоры с США, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна.

Напомним, в субботу в Швеции начались переговоры между представителями США и КНДР относительно ядерного разоружения (денуклеаризации) Северной Кореи. Позже глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий. Позже в США сообщили, что заявление срыв переговоров не соответствует результатам дискуссии.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен предложить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным против КНДР со стороны Организации Объединенных Наций.

Накануне переговоров КНДР запустило баллистическую ракету в сторону Японской экономической зоны. США выступило с призывом, прекратить провокации со стороны Пхеньяна.

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