Північна Корея назвала умови відновлення переговорів зі США

Міністерство закордонних справ Північної Кореї КНДР заявило, що відновлення переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова залежить від Сполучених Штатів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що однією з умов переговорів є "прийняття США практичних заходів щодо повного і необратимрму відмови від ворожої політики стосовно КНДР".

Переговори на робочому рівні між посланцями США та Північної Кореї були перервані в суботу. Держдепартамент США заявив, що прийняв запрошення Швеції повернутися для подальших обговорень з Пхеньяном через два тижні.

Північна Корея заявила, що м'яч зараз знаходиться на майданчику Вашингтона, і попередила Вашингтон, що часу у Сполучених Штатів тільки до кінця року, щоб змінити курс.

"Ми не маємо наміру проводити такі огидні переговори, які відбулися ... на цей раз (у Швеції) до того, як США зробить суттєвий крок для повної і незворотньої відмови від ворожої політики стосовно КНДР", - цитує прес-секретаря МЗС державне інформаційне агентство KCNA.

У червні 2019 лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї, і домовилися відновити переговори щодо ядерного роззброєння на робочому рівні.

На переговорах Сполучені Штати заявили, що вони принесли "креативні ідеї", і провели хороші переговори з Північною Кореєю, не розкриваючи подробиць.

Але міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що Вашингтон не готувався до переговорів у Швеції, а прагнув тільки до досягнення своїх політичних цілей.

"Вони хочуть створити враження, що причиною глухого кута є негнучкість американської сторони - і вони, ймовірно, хочуть змусити Сполучені Штати повернутися з більш вигідною переговорною позицією", - сказав Мінтаро Оба, колишній чиновник Держдепартаменту США, що спеціалізується на Кореї.

Нагадаємо, раніше редставитель Держдепартаменту Морган Ортагус заявив, що заяви Північної Кореї про провалі переговорів з США не відповідає результатами дискусії.