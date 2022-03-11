UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Северная Корея испытала баллистическую ракету нового типа, способную достигать США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США пришло к выводу, что Северная Корея недавно испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. Она способна доставить ядерный заряд на американскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источников издания в Пентагоне, ракетные запуски КНДР 26 февраля и 4 марта были испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Она способна нести ядерный заряд и может достигнуть территории США.

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, очередные ракетные испытания Северной Кореи - это серьезная эскалация. По его словам, в пятницу, 11 марта, США введут дополнительные санкции против КНДР. Новые ограничения не позволят Пхеньяну получить доступ к иностранным товарам и технологиям для развития своей ракетной программы.

Напомним, 4 марта стало известно о продолжении Северной Кореей серии испытаний ракетного оружия на фоне замороженных ядерных переговоров с США.

Отметим, в феврале Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своими коллегами из Японии и Южной Кореи угрозу со стороны Северной Кореи, активно испытывающей ракеты с начала года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДР