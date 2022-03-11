Северная Корея испытала баллистическую ракету нового типа, способную достигать США

Министерство обороны США пришло к выводу, что Северная Корея недавно испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. Она способна доставить ядерный заряд на американскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

По данным источников издания в Пентагоне, ракетные запуски КНДР 26 февраля и 4 марта были испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Она способна нести ядерный заряд и может достигнуть территории США.

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, очередные ракетные испытания Северной Кореи - это серьезная эскалация. По его словам, в пятницу, 11 марта, США введут дополнительные санкции против КНДР. Новые ограничения не позволят Пхеньяну получить доступ к иностранным товарам и технологиям для развития своей ракетной программы.