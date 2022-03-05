Северная Корея запустила баллистическую ракету в море

КНДР запустила по крайней мере одну предполагаемую баллистическую ракету в море. По данным Вооруженных сил Южной Кореи, их соседи продолжили серию испытаний оружия в этом году на фоне затянувшегося замораживания ядерных переговоров с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что ракета была выпущена в сторону восточных вод страны. В Минобороны Японии говорят, что ракета, возможно, была баллистическая.

Это был 9-й случай пусков оружия КНДР в 2022 году, так как Пхеньян продолжает использовать "дипломатическую паузу" для расширения своих военных возможностей, одновременно пытаясь заставить администрацию американского президента пойти на уступки.

Крайний запуск произошел примерно через неделю после того, как Южная Корея и Япония заявили, что 27 марта они обнаружили, что Север запускает баллистическую ракету, которая пролетела около 300 км на максимальной высоте около 600 км. Позже в КНДР сказали, что запуск был разработан для проверки системы камер, которую они планируют установить на спутнике-шпионе, который находится в стадии разработки.

Другие испытания Севера в этом году включали предполагаемую гиперзвуковую ракету и ее первый запуск с 2017 года ракеты средней дальности, потенциально способной достичь Гуама, крупного военного узла США в Тихом океане.

Аналитики считают, что КНДР может повысить ставки в ближайшие месяцы и, вероятно, возобновить испытания основного оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты.