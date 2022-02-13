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США, Япония и Южная Корея обсудили угрозу со стороны КНДР

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Воскресенье 13 февраля 2022 06:03
США, Япония и Южная Корея обсудили угрозу со стороны КНДР Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его японские и южнокорейские коллеги встретились в субботу на Гавайях. Они обсудили угрозу со стороны Северной Кореи, активно испытывающей ракеты с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Блинкен встретился в Гонолулу с министром иностранных дел Японии Йосимасом Хаяси и министром иностранных дел Южной Кореи Чунг Эй-Йонгом.

Эти три страны на прошлой неделе заявили, что "недавние ракетные испытания Северной Кореи дестабилизируют безопасность в регионе".

Некоторые эксперты утверждают, что Северная Корея использует испытания оружия, чтобы давить на администрацию президента Джо Байдена для возобновления давно остановленных ядерных переговоров.

Администрация Байдена предложила Северной Корее провести открытые переговоры, но без смягчения санкций как реакции на отсутствие существенного сокращения ядерной программы страны.

Недавние испытания насторожили соседей Пхеньяна в Южной Корее и Японии. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил в прошлом месяце, что испытание является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и призвал Северную Корею прекратить "действия, создающие напряжение и давление".

Министерство иностранных дел Японии заявило, что они подтвердили важность совместного сотрудничества с США для реагирования на действия Северной Кореи и достижения стабильности в регионе.

Ранее мы писали, что Великобритания, Франция и Германия осудили испытания баллистических ракет Северной Кореей.

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