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Північна Корея випробувала балістичну ракету нового типу, здатну досягати США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США дійшло висновку, що Північна Корея нещодавно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу. Вона здатна доставити ядерний заряд на американську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними джерел видання в Пентагоні, ракетні запуски КНДР 26 лютого і 4 березня були випробуваннями міжконтинентальної балістичної ракети нового типу. Вона здатна нести ядерний заряд і може досягти території США.

Як заявив високопоставлений американський чиновник, чергові ракетні випробування Північної Кореї - це серйозна ескалація. За його словами, в п'ятницю, 11 березня, США введуть додаткові санкції проти КНДР. Нові обмеження не дозволять Пхеньяну отримати доступ до іноземних товарів і технологій для розвитку своєї ракетної програми.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо про продовження Північною Кореєю серії випробувань ракетної зброї на тлі заморожених ядерних переговорів з США.

Відзначимо, в лютому держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив зі своїми колегами з Японії і Південної Кореї загрозу з боку Північної Кореї, активно випробовуючої ракети з початку року.

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