На севере и западе Украины температура опустится ниже 0

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветер северо-западный, 7-12 м / с

Завтра, 30 октября, погода в Украине будет без осадков, только ночью в некоторых областях возможен дождь, температура +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 30 октября в Украине без осадков, лишь в южных, восточных областях и в Крыму ночью местами ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью в западных и северных областях составит от +1 до -4, на остальной территории +2 +7 градусов. Днем температура воздуха составит +3 +8 градусов, а на Закарпатье, юге и востоке страны - +9 +13 градусов.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, 30 октября в Украине похолодание усилится. В частности, ближайшей ночью ожидается от -3 до +3, днем ​​до +8. На юге ночью от +3 до +7, днем ​​до +12. Также она добавила, что осадки маловероятны, ночью и утром - туманы. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

Кроме того, в четырех областях Украины ожидаются туманы. Синоптики предупреждают о тумане в Украине, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Добавим, что в ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию Украины холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы.