В Украине завтра усилится похолодание

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В среду, 30 октября, ожидается до -3 градусов ночью

Погода в Украине ухудшится, в частности, 30 октября усилится похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным синоптика, 30 октября похолодание усилится. В частности, ближайшей ночью ожидается от -3 до +3, днем ​​до +8. На юге ночью от +3 до +7, днем ​​до +12.

Диденко сообщила, что осадки маловероятны, ночью и утром - туманы. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве 30 октября без осадков. Ночью от 0 до -2, в окрестностях до -3, днем ​​до +7 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупредили о тумане в четырех областях. Синоптики предупреждают о тумане в Украине, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Сегодня ночью ночью и утром в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

Добавим, в западных областях ожидаются дожди. Температура воздуха днем упадет до +7+10, ночью ожидается +2+5. Дожди будут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.