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На півночі і заході України температура опуститься нижче 0

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 18:05
На півночі і заході України температура опуститься нижче 0
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вітер північно-західний, 7-12 м / с

Завтра, 30 жовтня, погода в Україні буде без опадів, лише вночі в деяких областях можливий дощ, температура +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 30 жовтня в Україні без опадів, лише у південних, східних областях та в Криму вночі місцями очікується невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м / с.

Температура вночі в західних і північних областях становитиме від +1 до -4, на решті території +2 +7 градусів. Вдень температура повітря складе +3 +8 градусів, а на Закарпатті, півдні і сході країни - +9 +13 градусів.

На півночі і заході України температура опуститься нижче 0Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, 30 жовтня в Україні похолодання посилиться. Зокрема, найближчої вночі очікується від -3 до +3, вдень до +8. На півдні вночі від +3 до +7, вдень до +12. Також вона додала, що опади малоймовірні, вночі та вранці тумани. На Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів.

Крім того, у чотирьох областях України очікуються тумани. Синоптики попереджають про туман в Україні, а саме в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.

Додамо, що в найближчий тиждень в Україні очікується холодна погода, обумовлена надходженням на територію України холодних атмосферних фронтів з північно-західної Європи.

Синоптик розповіла, коли в Україні чекати потепління В Україні завтра посилиться похолодання
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