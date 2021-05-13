Север Израиля повергся ракетному обстрелу из Ливана: ПВО и сирены не сработали

Вечером 13 мая по северному Израилю с территории Ливана были выпущены три ракеты . Они упали в пустынной местности, система ПРО и сирены не сработали.

Об этом сообщили Армия обороны Израиля и агентство Times of Israel .

По словам израильских военных три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля. Они упали в безлюдной местности. Сообщений о погибших, раненых и повреждениях в этом районе не поступали.

Отмечается, что на обстрел не среагировала система противовоздушной обороны и ПРО.

В ЦАХАЛ не комментируют, кто может стоять за этим обстрелом. По данным издания, ракеты с территории Ливана могла одна из палестинских группировок, не имеющая отношения к ХАМАС.