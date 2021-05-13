UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Север Израиля повергся ракетному обстрелу из Ливана: ПВО и сирены не сработали

Автор: РБК-Украина

Вечером 13 мая по северному Израилю с территории Ливана были выпущены три ракеты. Они упали в пустынной местности, система ПРО и сирены не сработали.

Об этом сообщили Армия обороны Израиля и агентство Times of Israel.

По словам израильских военных три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля. Они упали в безлюдной местности. Сообщений о погибших, раненых и повреждениях в этом районе не поступали.

Отмечается, что на обстрел не среагировала система противовоздушной обороны и ПРО.

В ЦАХАЛ не комментируют, кто может стоять за этим обстрелом. По данным издания, ракеты с территории Ливана могла одна из палестинских группировок, не имеющая отношения к ХАМАС.

Эскалация военного конфликта между Израилем и Палестиной продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Сегодня палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИзраильСектор ГазаПалестина