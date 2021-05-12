ХАМАС выпустил еще 130 ракет по Израилю: есть раненые

Боевики ХАМАС возобновили ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа . После 18:00 по израильской территории были выпущены 130 ракет, некоторые из них достигли цели, несмотря на систему "Железный купол".

Об этом сообщают израильские СМИ Times of Israel и Haaretz .

Как заявили в ХАМАС, ракетные обстрелы была возобновлены после атаки израильских военных по объектам в секторе Газа, а также убийства командиров ХАМАС.

Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот, который расположен вблизи Сектора Газа. В результате попадания три человека пострадали, состояние одного из них - серьезное. Еще одна ракета попала в дом в городе Ашкелон.

פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021