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ХАМАС выпустил еще 130 ракет по Израилю: есть раненые

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Израиль, Среда 12 мая 2021 19:55
ХАМАС выпустил еще 130 ракет по Израилю: есть раненые Фото: ХАМАС возобновил обстрелы Израиля (фото twitter.com TamerMisshal)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики ХАМАС возобновили ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа. После 18:00 по израильской территории были выпущены 130 ракет, некоторые из них достигли цели, несмотря на систему "Железный купол".

Об этом сообщают израильские СМИ Times of Israel и Haaretz.

Как заявили в ХАМАС, ракетные обстрелы была возобновлены после атаки израильских военных по объектам в секторе Газа, а также убийства командиров ХАМАС.

Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот, который расположен вблизи Сектора Газа. В результате попадания три человека пострадали, состояние одного из них - серьезное. Еще одна ракета попала в дом в городе Ашкелон.

Как заявила Армия обороны Израиля, сирены противовоздушной обороны сработали в центральных и южных районах Израиля. Жители населенных пунктов, оказавшихся в радиусе поражения направляются в бомбоубежища.

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Напомним, накануне Израиль заявил о ликвидации командиров кибер-войск ХАМАСа в результате ударов по Сектору Газа. Также израильская армия уничтожила подразделение "Батальона Саджайя".

До этого Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, уничтожив установку для запуска ракет и ликвидировав один из отрядов боевиков.

Добавим, вчера ХАМАС также запустил по территории Израиля более 100 ракет. Под ударом оказался даже Тель-Авив. В результате ночных обстрелов пострадали более 200 человек.

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