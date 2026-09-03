У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб

Що відомо про катер БК-16

Уражена ціль у Криму - це швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема на необладнане узбережжя, а також для патрульних і протидиверсійних завдань.

Його повна водотоннажність - близько 20,5 тонни, довжина - близько 16 метрів, екіпаж - 2 особи. Катер може брати на борт до 19 десантників і оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням.

Які ще цілі уражено

Крім катера, у районі окупованого Севастополя Сили оборони уразили мобільну станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4" - комплекс РЕБ дальньої дії, що придушує бортові РЛС літаків, вертольотів і безпілотників. Ще один удар припав по пункту управління дронами противника в районі Мар'їного в окупованому Криму.

На материку, на Донеччині, уражено склад безпілотників у Желанному та склад боєприпасів у районі Іловайська. Також під ударом опинилися об'єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області.