У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб

У Севастополі підрозділи Сил оборони уразили російський десантний катер БК-16. Удар стався в ніч на 3 вересня, ступінь пошкоджень корабля уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Уражена ціль у Криму - це швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема на необладнане узбережжя, а також для патрульних і протидиверсійних завдань.
Його повна водотоннажність - близько 20,5 тонни, довжина - близько 16 метрів, екіпаж - 2 особи. Катер може брати на борт до 19 десантників і оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням.
Крім катера, у районі окупованого Севастополя Сили оборони уразили мобільну станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4" - комплекс РЕБ дальньої дії, що придушує бортові РЛС літаків, вертольотів і безпілотників. Ще один удар припав по пункту управління дронами противника в районі Мар'їного в окупованому Криму.
На материку, на Донеччині, уражено склад безпілотників у Желанному та склад боєприпасів у районі Іловайська. Також під ударом опинилися об'єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області.
Нагадаємо, Сили оборони системно уражають військові об'єкти РФ в окупованому Криму. Днями українські ВМС уразили "Бастіон" - дефіцитний і дорогий російський береговий ракетний комплекс.
Раніше, у ніч на 1 серпня, ЗСУ вдарили по базі катерів та об'єктах Чорноморського флоту РФ у Криму. Однією з головних цілей став склад морських безекіпажних катерів, які росіяни використовують для бойових завдань у Чорному морі.