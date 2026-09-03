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В Севастополе ВСУ поразили российский десантный катер БК-16, - Генштаб

13:41 03.09.2026 Чт
2 мин
Это не единственная цель, по которой Силы обороны отработали этой ночью
aimg Валерия Абабина
Фото:Десантный катер рф БК-16 (росСМИ)

В Севастополе подразделения сил обороны поразили российский десантный катер БК-16. Удар случился в ночь на 3 сентября, степень повреждений корабля уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Что известно о катере БК-16

Пораженная цель в Крыму – это скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510, предназначенный для перевозки и высадки десанта, в частности, на необорудованное побережье, а также для патрульных и противодиверсионных задач.

Его полное водоизмещение - около 20,5 тонны, длина - около 16 метров, экипаж - 2 человека. Катер может брать на борт до 19 десантников и оснащаться пулеметным и гранатометным вооружением.

Какие еще цели поражены

Кроме катера, в районе оккупированного Севастополя Силы обороны поразили мобильную станцию радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" – комплекс РЭБ дальнего действия, подавляющий бортовые РЛС самолетов, вертолетов и беспилотников. Еще один удар пришелся по пункту управления дронами противника в районе Марьиного в оккупированном Крыму.

На материке, в Донецкой области, поражен склад беспилотников в Желанном и склад боеприпасов в районе Иловайска. Также под ударом оказались объекты противника на полигоне Восточный в Новопетровке Запорожской области.

Напомним, Силы обороны системно поражают военные объекты РФ в оккупированном Крыму. На днях украинские ВМС поразили "Бастион" – дефицитный и дорогой российский береговой ракетный комплекс.

Ранее, в ночь на 1 августа, ВСУударили по базе катеров и объектам Черноморского флота РФ в Крыму. Одной из главных целей стал состав морских безэкипажных катеров, используемых русскими для боевых задач в Черном море.

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