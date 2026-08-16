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У Криму атакували дефіцитний "Бастіон", з нього пускають "Циркони" і "Онікси"

11:43 16.08.2026 Нд
2 хв
Удар може послабити можливості російської армії завдавати ракетних ударів по Україні
aimg Марія Науменко
У Криму атакували дефіцитний "Бастіон", з нього пускають "Циркони" і "Онікси" Фото: російський береговий ракетний комплекс "Бастіон" (Getty Images)
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У ніч на 16 серпня українські ВМС уразили стартові позиції та місце дислокації російського "Бастіону" в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Військово-морські сили ЗСУ.

За даними Генштабу, під час нічної атаки було уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у Резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму.

У ВМС уточнили, що йдеться про позиції російського БРК “Бастіон".

"В результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються", - зазначили у ВМС.

У відомстві наголосили, що "Бастіон" є дефіцитним і дороговартісним озброєнням. Російські окупанти використовують цей комплекс для ударів по південних та інших регіонах України.

Зокрема, з "Бастіонів" запускають надзвукові ракети "Онікс" та гіперзвукові "Циркон".

Які ще цілі уразили

Окрім "Бастіону", українські військові уразили залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області.

Окупанти використовують його для військової логістики та переміщення особового складу.

Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів російських військ у Карлівці Донецької області.

Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, в районі Новофедорівки було уражено диспетчерську вежу аеродрому "Саки", де працював центр збору та обробки даних із розвідувальних дронів "Оріон" і "Форпост"

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