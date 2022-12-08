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У Севастополі зранку лунали гучні вибухи. Окупанти заявили про "збиття безпілотника"

Фото: в Севастополі зранку лунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Севастополі сьогодні вранці повідомили про дуже гучні вибухи. Після чого самопроголошена "влада" заявила про так зване "збиття безпілотника" над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Севастополі голосно....Щойно в районі 5-го км працювало ППО, звук: начебто збили...", - пишуть в мережі.

Згодом місцеві Telegram-канали написали про "дуже гучні вибухи".

"Севастополь, о 6:50 над щось, що світилося, летіло і його наздогнав постріл і посипалися іскри. Дуже гучно", - також повідомляють у мережі.

Після чого так звана "влада" заявила про нібито "збиття БПЛА".

"Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря", - написав так званий "голова" Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, раніше окупанти звинуватили Україну в нібито спробі "вдарити по тепловій електростанції" в Севастополі за допомогою дронів.

Після цього окупаційна "влада" прийняла рішення зупинити рух морського транспорту.

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СевастопільВибух