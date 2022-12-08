В Севастополе утром раздавались громкие взрывы. Оккупанты заявили о "сбитии беспилотника"

"В Севастополе громко....Только что в районе 5-го км работало ПВО, звук: вроде бы сбили...", - пишут в сети.

Впоследствии местные Telegram-каналы написали о "очень громких взрывах".

"Севастополь, в 6:50 над светящимся, летело и его догнал выстрел и посыпались искры. Очень громко", - также сообщают в сети.

После чего так называемая "власть" заявила о якобы "убытии БПЛА".

"Утром очередной корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря", - написал так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ранее оккупанты обвинили Украину в якобы попытке "ударить по тепловой электростанции" в Севастополе с помощью дронов.

После этого оккупационная "власть" приняла решение остановить движение морского транспорта.

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