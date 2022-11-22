У Севастополі зупинили рух морського транспорту після вибухів

Так звана "влада" Севастополя вирішила призупинити рух морського пасажирського транспорту після того, як у місті прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

Зазначимо, що сьогодні, 22 листопада, увечері в Севастополі було чути вибухи.

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв заявляв, що місто нібито атакують Севастополь і там працює ППО.

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