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У Севастополі відключають воду, окупанти оголосили вихідні серед тижня

Фото: в окупованому Севастополі внаслідок негоди проблеми з водою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Севастополі (Крим) через погодні умови та значні опади сталися відключення водопостачання у місті. Місцева "влада" вирішила оголосити будні дні у вівторок та середу, 23 і 24 січня відповідно вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Проблеми з водою в Севастополі місцевий гауляйтер пояснює сильними опадами у вигляді снігопаду та потеплінням "буквально за добу". Після розтанення снігу пішла "різка притока брудної води з гір у річку Чорну", через що піднялися ґрунтові води.

"Показники були перевищені майже сотні разів. Подібна природна ситуація була в Севастополі востаннє у 70-х роках", - розповідає він.

За словами представника окупаційної "адміністрації" Севастополя, на обробку брудної води йде більше часу, і місцеві жителі вже зіткнулися з відсутністю води.

Так, каже гауляйтер, водопостачання у місті не буде до 9 ранку вівторка, 23 січня. Після цього воду включать на дві години. Далі відключення плануються вже до вечора череди, 24 січня.

При цьому Развожаєв також заявляє, що вода у Севастополі може не дійти до всіх будинків.

У Севастополі воду подають по графіку

Нагадаємо, 20 січня повідомлялося, що через ліквідацію негоди у частині окупованого Севастополя воду подаватимуть за запровадженим графіком. Так, у:

  • Гагарінському;
  • Ленінському;
  • Балаклавському;
  • Нахімовському районах Севастополя.

Воду подаватимуть із:

  • 9:00 до 12:30;
  • 19:00 до 22:00.

А у Цукровій голівці та Штурмовому обіцяють відновити водопостачання до 17:00.

Масштабні вимкнення світла у Криму

Також повідомлялося, що 18 січня в тимчасово окупованому Криму, за даними місцевих Телеграм-каналів, світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

За попередніми даними, причина "блекауту" - аварійне відключення у мережах Кримської енергосистеми. Також в мережі повідомляли, що на вулицях міст стався транспортний колапс через несправні світлофори.

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СевастопільКрымВодопостачанняОкуповані території