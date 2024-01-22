У Севастополі відключають воду, окупанти оголосили вихідні серед тижня

Проблеми з водою в Севастополі місцевий гауляйтер пояснює сильними опадами у вигляді снігопаду та потеплінням "буквально за добу". Після розтанення снігу пішла "різка притока брудної води з гір у річку Чорну", через що піднялися ґрунтові води.

"Показники були перевищені майже сотні разів. Подібна природна ситуація була в Севастополі востаннє у 70-х роках", - розповідає він.

За словами представника окупаційної "адміністрації" Севастополя, на обробку брудної води йде більше часу, і місцеві жителі вже зіткнулися з відсутністю води.

Так, каже гауляйтер, водопостачання у місті не буде до 9 ранку вівторка, 23 січня. Після цього воду включать на дві години. Далі відключення плануються вже до вечора череди, 24 січня.

При цьому Развожаєв також заявляє, що вода у Севастополі може не дійти до всіх будинків.

У Севастополі воду подають по графіку

Нагадаємо, 20 січня повідомлялося, що через ліквідацію негоди у частині окупованого Севастополя воду подаватимуть за запровадженим графіком. Так, у:

Гагарінському;

Ленінському;

Балаклавському;

Нахімовському районах Севастополя.

Воду подаватимуть із:

9:00 до 12:30;

19:00 до 22:00.

А у Цукровій голівці та Штурмовому обіцяють відновити водопостачання до 17:00.

Масштабні вимкнення світла у Криму

Також повідомлялося, що 18 січня в тимчасово окупованому Криму, за даними місцевих Телеграм-каналів, світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

За попередніми даними, причина "блекауту" - аварійне відключення у мережах Кримської енергосистеми. Також в мережі повідомляли, що на вулицях міст стався транспортний колапс через несправні світлофори.