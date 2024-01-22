RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Севастополе отключают воду, оккупанты объявили выходные среди недели

Фото: в оккупированном Севастополе из-за непогоды проблемы с водой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) из-за погодных условий и осадков произошло отключение водоснабжения в городе. Местные "власти" решили объявить будние дни во вторник и среду, 23 и 24 января соответственно выходными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Проблемы с водой в Севастополе местный гауляйтер объясняет сильными осадками в виде снегопада и потеплением буквально через сутки. После таяния снега последовал "резкий приток грязной воды с гор в реку Черную", из-за чего поднялись грунтовые воды.

"Показатели были превышены почти сотни раз. Подобная естественная ситуация была в Севастополе в последний раз в 70-х годах", - рассказывает он.

По словам представителя оккупационной "администрации" Севастополя, на обработку грязной воды уходит больше времени, и местные жители уже столкнулись с отсутствием воды.

Да, говорит гауляйтер, водоснабжение в городе не будет до 9 утра вторника, 23 января. После этого воду включат в два часа. Далее отключения планируются уже к вечеру стада, 24 января.

При этом Развожаев также заявляет, что вода в Севастополе может не дойти до всех домов.

В Севастополе воду подают по графику

Напомним, 20 января сообщалось, что из-за ликвидации непогоды в части оккупированного Севастополя воду будут подавать по введенному графику. Так, в:

  • Гагаринском;
  • Ленинском;
  • Балаклавском;
  • Нахимовском районах Севастополя.

Воду будут подавать из:

  • 9:00 до 12:30;
  • 19:00 до 22:00.

А в Сахарной головке и Штурмовом обещают возобновить водоснабжение до 17:00.

Масштабные отключения света в Крыму

Также сообщалось, что 18 января во временно оккупированном Крыму, по данным местных Телеграмм-каналов, свет частично пропал в Севастополе, Феодосии, Саках, Джанкое и Керчи.

По предварительным данным, причина "блэкаута" - аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Также в сети сообщалось, что на улицах городов произошел транспортный коллапс из-за неисправных светофоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКримВодоснабжениеОккупированные территории