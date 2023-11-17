У Севастополі вибухи, оголошена повітряна тривога

У мережі пишуть, що вибухи були досить потужними, у будинках тряслися вікна.

При цьому російські окупанти оголосили повітряну тривогу у Севастополі, а пропагандисти пишуть про нібито ракетну небезпеку.

Telegram-канали після вибухів публікували фото з задимленням. За попередніми даними, дим зафіксували у центральній частині міста.

Оновлено о 10:10. Пропагандисти та окупанти стверджують, що нібито у Севастополі спрацювала ППО і було збито дві цілі. Кажуть, що пошкоджень немає, повітряну тривогу скасували.

Гучно не лише в Севастополі

Сьогодні, 17 листопада, в окупованому Криму лунали вибухи у районі Бахчисарая. За повідомленнями з мережі, відомо про два потужні вибухи між Бахчисарайським районом і Качинською долиною.

Місцеві жителі зазначають, що російські загарбники підняли у небо гелікоптери.

Операції ГУР та ЗСУ в Криму

Крим останнім часом став небезпечним місцем для російських окупантів. Сили оборони України систематично проводять зухвалі операції на території окупованого півострова. Одна з найвідоміших операцій ЗСУ - це удар по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Також 10 листопада бійці Головного управління розвідки Міноборони провели операція з використанням надводних дронів у Криму. Російський десантний корабель проєкту 1176 "Акула" та судно проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

Розвідники пояснили, що ці два малі десантні кораблі були важливі для окупантів, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.