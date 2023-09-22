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У Севастополі вибухи, над бухтою здіймається дим

Фото: у Севастополі 22 вересня пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали в окупованому Севастополі у п'ятницю, 22 вересня. Над Севастопольською бухтою помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначають місцеві жителі, у Севастополі чули вибухи. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті. Прохід для суден там закрили.

Тим часом окупаційна "влада" півострова повідомляє про "розмінування" у Феодосії. При цьому рух Кримським мостом теж перекрили.

 

Фото: у Севастопольській бухті працює димова завіса (t.me/Crimeanwind)

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомляють, що у районі селища Чорноморське зафіксували запуск ракет. Ймовірно, це російська ППО.

Удар по командному пункту РФ під Севастополем

Нагадаємо, 20 вересня в окупованому Інкермані помітили дим, потім стало відомо, що росіяни увімкнули димову завісу.

Пізніше у районі Севастополя пролунали вибухи, окупанти традиційно заявили про роботу ППО. За їхніми словами, поблизу Верхньосадового та Качі нібито упали збиті безпілотники, там виникли пожежі.

У ЗСУ підтвердили, що завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що внаслідок атаки була уражена не лише жива сила противника, але й коштовні військові системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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