У Севастополі вибухи, місцеві повідомляють про "приліт" по аеродрому "Бельбек"

З ранку 27 листопада в Криму прогриміли вибухи. Окупанти заявляють про роботу ППО й атаку дронів, а місцеві - про "приліт" по аеродрому "Бельбек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" та Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ", Telegram-канал "глави" окупаційної адміністрації міста Михайла Развожаєва.
"У Севастополі вибух, схоже на роботу росПВО", - пише “Кримський вітер”.
Зокрема, за даними моніторингового Telegram-каналу, російська ППО працює з аеродрому Бельбек і з району Інкермана. В Криму оголошено тривогу.
"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією вже збито дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони", - заявив так званий "глава" окупованої адміністрації Развожаєв.
Крім того, як пишуть місцеві Telegram-канали, нібито Сили оборони України завдають комбінованого удару із застосуванням групи БПЛА, ракет "Нептун" і ракет С-200.
Як додають проросійські паблики, нібито робота російської ППО по дронах ведеться і в Євпаторії, і Саки.
Пізніше стало відомо, що в Севастополі прогриміли нові вибухи.
"У Севастополі багато пусків ракет ППО і вибухів. Повідомляють про "приліт" по аеродрому "Бельбек", - пише "Кримський вітер", додаючи про те, що в місті зафіксували потужний вибух.
Зі свого боку Развожаєв заявив, що в Севастополі нібито триває відбиття комбінованої атаки Сил оборони України.
"За попередньою інформацією, в районі Качі над акваторією збито два БПЛА. Також зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Орлівки поруч із Качинським шосе", - додав він.
Крим був окупований російськими військами у 2014 році. Відтоді загарбники перетворили півострів на величезну військову базу, оточивши його ППО.
Сили оборони постійно завдають ударів по військових об'єктах у Криму. Зокрема, розвідувати їх допомагають партизани. Наприклад, нещодавно партизани розвідали базу окупантів на мисі Фіолент. Там, зокрема, розташовані системи ППО росіян.
Одним із головних страхів окупантів залишається удар по Кримському мосту, незаконно збудованій переправі, що з'єднує Крим із материковою частиною РФ. Так, окупанти намагаються захистити міст від можливої атаки.
На початку жовтня партизани зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО в Криму. Тоді йшлося про комплес, розташований у районі Керченського мосту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.