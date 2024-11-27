У Севастополі вибухи, місцеві повідомляють про "приліт" по аеродрому "Бельбек"

"У Севастополі вибух, схоже на роботу росПВО", - пише “Кримський вітер”.

Зокрема, за даними моніторингового Telegram-каналу, російська ППО працює з аеродрому Бельбек і з району Інкермана. В Криму оголошено тривогу.

"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією вже збито дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони", - заявив так званий "глава" окупованої адміністрації Развожаєв.

Крім того, як пишуть місцеві Telegram-канали, нібито Сили оборони України завдають комбінованого удару із застосуванням групи БПЛА, ракет "Нептун" і ракет С-200.

Як додають проросійські паблики, нібито робота російської ППО по дронах ведеться і в Євпаторії, і Саки.

У Севастополі тривають вибухи, повідомляють про «приліт» по аеродрому "Бельбек"

Пізніше стало відомо, що в Севастополі прогриміли нові вибухи.

"У Севастополі багато пусків ракет ППО і вибухів. Повідомляють про "приліт" по аеродрому "Бельбек", - пише "Кримський вітер", додаючи про те, що в місті зафіксували потужний вибух.

Зі свого боку Развожаєв заявив, що в Севастополі нібито триває відбиття комбінованої атаки Сил оборони України.

"За попередньою інформацією, в районі Качі над акваторією збито два БПЛА. Також зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Орлівки поруч із Качинським шосе", - додав він.