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У Севастополі та Сімферополі пролунали сильні вибухи

Фото: у Севастополі та Сімферополі пролунали сильні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі сьогодні ввечері, 10 грудня, було чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

За словами очевидців, гучний вибух було чутно в районі аеропорту Севастополя. Водночас вибух у Сімферополі був чутний у Саках та Бахчисараї.

За інформацією ТАСС, у Севастополі було чути звуки роботи системи ППО.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні ввечері, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів.

Крім того, мер Мелітополя заявив, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів. Йдеться про сотні, а скоріше навіть тисячі солдатів російської армії, які вже ніколи не зможуть воювати проти України.

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СевастопільСімферопольВибух